Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

16:02

Пьяная автоледи повредила семь машин на юго-востоке Москвы

происшествия ДТП

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Москвы"

Пьяная девушка без водительских прав повредила семь машин, припаркованных в столичном районе Текстильщики. Об этом сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции Москвы.

"Сегодня примерно в 12:00 21-летняя девушка, находясь в нетрезвом состоянии, управляя автомобилем Hyundai Solaris, совершила столкновение с семью припаркованными автомобилями во дворе дома по адресу 8-я улица Текстильщиков, дом 9", – говорится в сообщении.

По словам автоледи, машину она одолжила у своего сожителя, пока тот был на работе. В отношении нее составлено несколько протоколов, в частности за отсутствие водительских прав, страховки и нарушение правил движения по проезжей части.

За отказ от прохождения медицинского освидетельствования ей грозит административный арест на срок от 10 до 15 суток.

Ранее в Печатниках мужчина помял семь машин, пытаясь выехать из двора. Местные автомобилисты проснулись от звуков сигнализаций. В итоге они вытащили водителя из машины и вызвали полицию, при этом тот даже не мог стоять на ногах.

В Печатниках нетрезвый водитель пытался выехать из двора и помял 7 машин

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать