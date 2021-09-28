Пьяная автоледи повредила семь машин на юго-востоке Москвы

16:02
Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Москвы"
Пьяная девушка без водительских прав повредила семь машин, припаркованных в столичном районе Текстильщики. Об этом сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции Москвы.
"Сегодня примерно в 12:00 21-летняя девушка, находясь в нетрезвом состоянии, управляя автомобилем Hyundai Solaris, совершила столкновение с семью припаркованными автомобилями во дворе дома по адресу 8-я улица Текстильщиков, дом 9", – говорится в сообщении.
По словам автоледи, машину она одолжила у своего сожителя, пока тот был на работе. В отношении нее составлено несколько протоколов, в частности за отсутствие водительских прав, страховки и нарушение правил движения по проезжей части.
За отказ от прохождения медицинского освидетельствования ей грозит административный арест на срок от 10 до 15 суток.
Ранее в Печатниках мужчина помял семь машин, пытаясь выехать из двора. Местные автомобилисты проснулись от звуков сигнализаций. В итоге они вытащили водителя из машины и вызвали полицию, при этом тот даже не мог стоять на ногах.
В Печатниках нетрезвый водитель пытался выехать из двора и помял 7 машин
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