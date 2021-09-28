Пьяная автоледи повредила семь машин на юго-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Москвы"

Пьяная девушка без водительских прав повредила семь машин, припаркованных в столичном районе Текстильщики. Об этом сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции Москвы.

"Сегодня примерно в 12:00 21-летняя девушка, находясь в нетрезвом состоянии, управляя автомобилем Hyundai Solaris, совершила столкновение с семью припаркованными автомобилями во дворе дома по адресу 8-я улица Текстильщиков, дом 9", – говорится в сообщении.

По словам автоледи, машину она одолжила у своего сожителя, пока тот был на работе. В отношении нее составлено несколько протоколов, в частности за отсутствие водительских прав, страховки и нарушение правил движения по проезжей части.

За отказ от прохождения медицинского освидетельствования ей грозит административный арест на срок от 10 до 15 суток.

Ранее в Печатниках мужчина помял семь машин, пытаясь выехать из двора. Местные автомобилисты проснулись от звуков сигнализаций. В итоге они вытащили водителя из машины и вызвали полицию, при этом тот даже не мог стоять на ногах.

