Скрытые патрули выявили более 120 пьяных водителей в Москве за два месяца

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Александр Быков рассказал о работе скрытых патрулей на дорогах столицы. Об этом сообщает ТАСС.
"За последние два месяца с использованием скрытого контроля выявлено более 4 тысяч административных правонарушений, из них более 120 – факты управления автомобилем в состоянии опьянения", – заявил специалист.
Кроме того, установлены 77 случаев движения по встречной полосе и более 1 500 нарушений в части тонировки стекол. Также отмечены 620 случаев управления машинами с нестандартными регистрационными знаками.
Александр Быков добавил, что работа скрытых патрулей вынуждает водителей помнить о соблюдении правил дорожного движения и ощущать постоянный контроль.
Как сообщалось ранее, случаи борьбы с нарушителями на дорогах с помощью "скрытого" патрулирования участились. Преимущество такого метода кроется в том, что инспекторы могут не выдавать себя.
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