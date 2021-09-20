В Печатниках нетрезвый водитель пытался выехать из двора и помял 7 машин

В Печатниках очевидцы задержали пьяного водителя, который выезжал из двора и помял сразу 7 машин. Видео выложили в Сеть соседи пострадавших.

Судя по кадрам, мужчина был в таком состоянии, что даже не мог стоять на ногах, но все равно решил сесть за руль. В итоге автомобилисты проснулись от звука сигнализации и увидели, что происходит.

Далеко нарушитель не уехал. Его вытащили из салона автомобиля и вызвали полицию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.