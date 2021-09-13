Автолюбители устроили шумную вечеринку на парковке столичного гипермаркета

На парковке одного из столичных гипермаркетов собрались сотни ночных автотусовщиков.

Над площадкой поднимался дым от кальяна, петард и сожженных шин. Видео тусовщики выложили в соцсети. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.