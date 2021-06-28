В Сочи девушка сорвалась со скалы, когда делала фото

Фото: vk.com/urpso_mchs

В Сочи девушка сорвалась со скалы, когда делала фотографию. Из леса пострадавшую эвакуировали спасатели, передает Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России.



"Спасатели Южного РПСО выезжали в район водопада второго притока реки Кутарки. По словам звонившего в спасательный отряд МЧС очевидца, со скальной полки водопада, с высоты нескольких метров упала девушка. Возможно, в результате падения пострадавшая получила травму позвоночника", – сказано в сообщении ведомства.

Выяснилось, что 26-летней пострадавшей оказали первую помощь на месте ЧП, после чего она была эвакуирована на носилках по лесной тропе к автомобилю скорой помощи.

"По рассказам очевидцев, сочинка отдыхала на водопаде с компанией друзей. Решив сфотографироваться, поднялась на один из скальных уступов, откуда поскользнулась и упала", – добавили спасатели.

Ранее в Красноярске подросток, возвращаясь домой, сбился с пути и сорвался с обрыва. Инцидент произошел в Свердловском районе города. Мальчик шел по Базайской улице, а после перепутал дорогу и упал с обрыва.

