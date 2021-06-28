В Сочи девушка сорвалась со скалы, когда делала фото

19:00
Фото: vk.com/urpso_mchs
В Сочи девушка сорвалась со скалы, когда делала фотографию. Из леса пострадавшую эвакуировали спасатели, передает Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России.
"Спасатели Южного РПСО выезжали в район водопада второго притока реки Кутарки. По словам звонившего в спасательный отряд МЧС очевидца, со скальной полки водопада, с высоты нескольких метров упала девушка. Возможно, в результате падения пострадавшая получила травму позвоночника", – сказано в сообщении ведомства.
Выяснилось, что 26-летней пострадавшей оказали первую помощь на месте ЧП, после чего она была эвакуирована на носилках по лесной тропе к автомобилю скорой помощи.
"По рассказам очевидцев, сочинка отдыхала на водопаде с компанией друзей. Решив сфотографироваться, поднялась на один из скальных уступов, откуда поскользнулась и упала", – добавили спасатели.
Ранее в Красноярске подросток, возвращаясь домой, сбился с пути и сорвался с обрыва. Инцидент произошел в Свердловском районе города. Мальчик шел по Базайской улице, а после перепутал дорогу и упал с обрыва.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: