Швейцарский дипломат упала с 18 этажа в Иране

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Сотрудница посольства Швейцарии в Тегеране умерла после того, как выпала из собственной квартиры на 18 этаже.

Как сообщило агентство Mehr, 51-летняя женщина была первым секретарем посольства Швейцарии в Иране и курировала вопросы, связанные с представлением интересов США в Иране.

Представитель Организации по чрезвычайным происшествиям Ирана Моджтаб Халеди указал, что обстоятельства и причину смерти будут выяснять судмедэксперты.

Он добавил, что у экстренных служб нет информации о признаках конфликта или насильственного проникновения в дом сотрудницы посольства.

Посольство Швейцарии в Иране представляет интересы американцев с апреля 1980 года. Вашингтон разорвал дипотношения с Ираном после 4 ноября 1979 года.

Тогда несколько сотен человек ворвались в здание посольства США в Тегеране и взяли в заложники 66 сотрудников. Из них 52 человека удерживали в неволе в течение 444 дней.

Корабль Военно-морских сил (ВМС) США ранее открыл предупредительный огонь при приближении катеров иранского Корпуса стражей исламском революции (КСИР) в Персидском заливе.