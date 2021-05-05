Швейцарский дипломат упала с 18 этажа в Иране

07:11
Фото: AP/Ebrahim Noroozi
Сотрудница посольства Швейцарии в Тегеране умерла после того, как выпала из собственной квартиры на 18 этаже.
Как сообщило агентство Mehr, 51-летняя женщина была первым секретарем посольства Швейцарии в Иране и курировала вопросы, связанные с представлением интересов США в Иране.
Представитель Организации по чрезвычайным происшествиям Ирана Моджтаб Халеди указал, что обстоятельства и причину смерти будут выяснять судмедэксперты.
Он добавил, что у экстренных служб нет информации о признаках конфликта или насильственного проникновения в дом сотрудницы посольства.
Посольство Швейцарии в Иране представляет интересы американцев с апреля 1980 года. Вашингтон разорвал дипотношения с Ираном после 4 ноября 1979 года.
Тогда несколько сотен человек ворвались в здание посольства США в Тегеране и взяли в заложники 66 сотрудников. Из них 52 человека удерживали в неволе в течение 444 дней.
Корабль Военно-морских сил (ВМС) США ранее открыл предупредительный огонь при приближении катеров иранского Корпуса стражей исламском революции (КСИР) в Персидском заливе.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: