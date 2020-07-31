Иран согласился выплатить компенсацию за сбитый украинский Boeing

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Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран выплатит компенсацию за крушение пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины".

При этом он указал, что реализация этого вопроса займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения.

По его словам, между Тегераном и Киевом продолжаются переговоры, а Иран несет ответственность за случившееся, цитирует агентство IRNA.

Boeing 737 потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В катастрофе погибли 176 человек – граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады, Украины, Великобритании и Швеции.

Позднее Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) взял на себя полную ответственность за происшествие. Выяснилось, что самолет сбили двумя ракетами малого радиуса действия из ЗРК "Toр-M1".

Иран также указал на вину США в катастрофе. Командующий военно-космическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде отметил, что инцидент явился следствием агрессивных действий Вашингтона в регионе.

Верховная рада Украины приняла заявление, в котором потребовала от Ирана официальных извинений и компенсаций за уничтожение лайнера.