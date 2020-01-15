Ученый прокомментировал поражение украинского лайнера двумя ракетами

Фото: TASS/EPA/Abedin TAherkenareh

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков прокомментировал поражение украинского лайнера двумя ракетами, передает ИА "НСН".

"Согласно нормативам, в случае автоматической стрельбы на цель назначается две ракеты для гарантированного поражения. Так что просто сработала автоматика", – пояснил Сивков.

Он добавил, что эта трагедия свидетельствует о низком уровне подготовки тактических расчетов средств противовоздушной обороны Ирана. Он предположил, что если пойдет настоящий залп авиаударами, то у ПВО шансы выстоять будут крайне малы.

"Это очень нехороший сигнал. Если не могут различать гражданские самолеты и крылатые ракеты, то это уже диагноз", – заявил Константин Сивков.

Самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В катастрофе погибли 176 человек – граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады, Украины, Великобритании и Швеции.

Изначально рассматривались версии, связанные с неисправностью систем лайнера. Впоследствии генштаб Вооруженных сил Ирана 11 января распространил заявление, в котором признал причастность военных к крушению самолета. В результате массового ракетного удара по американским базам бойцы ПВО сбили гражданский самолет.

