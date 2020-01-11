Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

17:28

Иран указал на вину США в катастрофе с украинским лайнером

происшествия за рубежом

Фото: AP/Ebrahim Noroozi

Сбитый украинский пассажирский самолет стал следствием агрессивных действий США в регионе. Такое заявление сделал командующий военно-космическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде.

"Это авиакатастрофа цена американских злодеяний и действий в регионе. Той ночью наши системы были в состоянии полной боевой готовности. В небе было много военных самолетов", – цитирует его РИА Новости.

Иранский генерал добавил, что считает себя ответственным за трагедию. Он признался, что предпочел бы умереть, чем стать свидетелем этого инцидента.

Ранее иранские власти признали вину в крушении Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" в Тегеране. Глава МИД страны Джавад Зариф заявил, что лайнер был сбит случайно в результате "человеческой ошибки". Он отметил, что пассажирский самолет приняли за крылатую ракету.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский потребовал официальных извинений за крушение по дипломатическим каналам.

Украинский Boeing 737 потерпел крушение сразу после взлета из аэропорта Тегерана. В результате катастрофы погибли все, кто находился на борту.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика