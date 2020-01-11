Иран указал на вину США в катастрофе с украинским лайнером

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Сбитый украинский пассажирский самолет стал следствием агрессивных действий США в регионе. Такое заявление сделал командующий военно-космическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде.

"Это авиакатастрофа цена американских злодеяний и действий в регионе. Той ночью наши системы были в состоянии полной боевой готовности. В небе было много военных самолетов", – цитирует его РИА Новости.

Иранский генерал добавил, что считает себя ответственным за трагедию. Он признался, что предпочел бы умереть, чем стать свидетелем этого инцидента.

Ранее иранские власти признали вину в крушении Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" в Тегеране. Глава МИД страны Джавад Зариф заявил, что лайнер был сбит случайно в результате "человеческой ошибки". Он отметил, что пассажирский самолет приняли за крылатую ракету.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский потребовал официальных извинений за крушение по дипломатическим каналам.

Украинский Boeing 737 потерпел крушение сразу после взлета из аэропорта Тегерана. В результате катастрофы погибли все, кто находился на борту.

