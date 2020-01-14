Рада потребовала от Ирана официальных извинений за сбитый самолет

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Верховная рада Украины приняла заявление, в котором потребовала официальных извинений и компенсаций за уничтожение пассажирского самолета "Международных авиалиниий Украины". Об этом сообщает ТАСС.

"Украина настаивает на полном расследовании всех обстоятельств этой катастрофы, на официальных извинениях со стороны Ирана, возвращении тел погибших и осуществлении им всех компенсационных выплат", – указывается в документе.

Уточняется, что принятое Радой заявление не несет практических последствий и носит сугубо декларативный характер. Тем не менее его поддержали 368 членов украинского парламента. В свою очередь, экс-президент Украины Петр Порошенко предложил рассмотреть альтернативную версию документа, но спикер Рады Дмитрий Разумков сослался на регламент и отказал в ходатайстве.

Самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В катастрофе погибли 176 человек – граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады, Украины, Великобритании и Швеции.

Изначально рассматривались версии, связанные в неисправностью систем лайнера. Впоследствии генштаб Вооруженных сил Ирана 11 января распространил заявление, в котором признал причастность военных к крушению самолета. В результате массового ракетного удара по американским базам бойцы ПВО сбили гражданский самолет.

