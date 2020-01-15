В Иране задержали автора видео о попадании ракеты в украинский Boeing — СМИ

Мужчина, опубликовавший видеозапись ракетного удара по украинскому Boeing в районе Тегерана, задержан Корпусом стражей исламской революции (КСИР) для допроса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иранские СМИ.

В сообщении не уточняется, кем является задержанный. В КСИР пообещали провести расследование и представить результаты общественности.

Самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В катастрофе погибли 176 человек – граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады, Украины, Великобритании и Швеции.

Изначально рассматривались версии, связанные в неисправностью систем лайнера. Позднее иранский КСИР взял на себя полную ответственность за катастрофу. Глава МИД страны Джавад Зариф заявил, что лайнер сбили случайно в результате "человеческой ошибки". По его словам, системы ПВО приняли воздушное судно за крылатую ракету.

Иран также указал на вину США в катастрофе с Boeing 737. Командующий военно-космическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде отметил, что инцидент явился следствием агрессивных действий США в регионе.

Накануне Верховная рада Украины приняла заявление, в котором потребовала от Ирана официальных извинений и компенсаций за уничтожение пассажирского самолета.

