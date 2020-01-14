В Иране прошли аресты по делу о сбитом самолете

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Несколько человек арестованы в связи с крушением украинского Boeing в Иране. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил официальный представитель судебной власти страны Голямхосейн Эсмаили.

При этом он не сообщил подробностей по поводу арестов.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором выразил соболезнования украинскому народу и семьям погибших.

Глава Ирана также признал, что к катастрофе привели ошибочные действия военных этой страны. Он пообещал привлечь к ответственности лиц, которые причастны к трагедии.

Ранее иранский КСИР взял на себя полную ответственность за катастрофу с украинским лайнером. Глава МИД страны Джавад Зариф заявил, что лайнер сбили случайно в результате "человеческой ошибки". Так, пассажирский самолет приняли за вражеское воздушное судно.

Позднее Иран указал на вину США в катастрофе с Boeing 737. Командующий военно-космическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде отметил, что инцидент явился следствием агрессивных действий США в регионе.

Украинский пассажирский самолет, летевший из Тегерана в Киев, потерпел крушение сразу после взлета из аэропорта. В результате катастрофы погибли все, кто находился на борту.