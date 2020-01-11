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В мире

19:52

Россию предложили наказать за крушение украинского лайнера в Тегеране

происшествия за рубежом

Фото: AP/Ebrahim Noroozi

Россию захотели наказать за крушение Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" в Тегеране. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова.

"За сбитый украинский "Боинг" должно отвечать не только руководство Ирана, но и РФ", – отметил он в своем Facebook-аккаунте.

Турчинов объяснил, что Тегеран является стратегическим партнером Москвы, что свидетельствует о том, что Россия могла быть причастна к подготовке ракетной атаки.

Ранее Иранский КСИР взял на себя полную ответственность за катастрофу с украинским лайнером. Глава МИД страны Джавад Зариф заявил, что лайнер сбили случайно в результате "человеческой ошибки". Так, пассажирский самолет приняли за вражеское воздушное судно.

Позднее Иран указал на вину США в катастрофе с Boeing 737. Командующий военно-космическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде отметил, что инцидент явился следствием агрессивных действий США в регионе.

Украинский пассажирский самолет, летевший из Тегерана в Киев потерпел крушение сразу после взлета из аэропорта. В результате катастрофы погибли все, кто находился на борту.

Иран признал, что по ошибке сбил украинский самолет в Тегеране

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