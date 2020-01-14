Иранские журналисты массово увольняются из-за "13 лет лжи"

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На фоне протестов в Тегаране, вызванных сокрытием случайного падения украинского авиалайнера в Иране, уволились как минимум два иранских журналиста, работавших в государственной информационной службе, сообщает "Газета.ру".

О своем уходе из СМИ они сообщили в соцсетях, извинившись при этом за "13 лет лжи". Так, один журналист написал: "Мне было очень трудно поверить, что наши люди были убиты... Простите меня за те 13 лет, которые я врал". Впрочем, позже его пост был удален.

Одна из телеведущих, которая проработала более 21 года, заявила, что уходит из профессии. "Я никогда не вернусь к телевидению. Я не могу продолжать свою работу в средствах массовой информации. Простите меня", – заявила она.

Украинский Boeing 737 потерпел крушение сразу после взлета из аэропорта Тегерана. В результате катастрофы погибли все, кто находился на борту.

Иранские власти признали вину в крушении Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" в Тегеране. Глава МИД страны Джавад Зариф заявил, что лайнер был сбит случайно в результате "человеческой ошибки". Он отметил, что пассажирский самолет приняли за крылатую ракету.