Корабль США открыл предупредительный огонь в сторону ВМС Ирана

07:51
Фото: TASS/ZUMA
Корабль Firebolt Военно-морских сил (ВМС) США открыл предупредительный огонь при приближении катеров иранского Корпуса стражей исламском революции (КСИР) в Персидском заливе.
Как говорится на сайте ВМС США, американские военные направили множество предупреждений через радио и громкоговоритель, но корабли КСИР продолжили маневры.
Затем экипаж Firebolt произвел предупредительные выстрелы, а лодки КСИР отошли на безопасное расстояние.
Вместе с тем пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США хотели бы деэскалации напряженности на море со стороны КСИР, который поступает непрофессионально.
По его словам, конфликтную ситуацию создают именно КСИР, в то время как аналогичных действий со стороны государственных ВМС Ирана не наблюдается.
В начале апреля КСИР окружили два судна береговой охраны США. Тогда американскому кораблю Wrangell пришлось прибегнуть к маневрам, чтобы избежать столкновения.
Еще один инцидент произошел в апреле 2020 года. Дональд Трамп тогда отдал указание уничтожать любые иранские катера, создающие препятствия американским судам на море.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: