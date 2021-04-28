Корабль США открыл предупредительный огонь в сторону ВМС Ирана

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Корабль Firebolt Военно-морских сил (ВМС) США открыл предупредительный огонь при приближении катеров иранского Корпуса стражей исламском революции (КСИР) в Персидском заливе.

Как говорится на сайте ВМС США, американские военные направили множество предупреждений через радио и громкоговоритель, но корабли КСИР продолжили маневры.

Затем экипаж Firebolt произвел предупредительные выстрелы, а лодки КСИР отошли на безопасное расстояние.

Вместе с тем пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США хотели бы деэскалации напряженности на море со стороны КСИР, который поступает непрофессионально.

По его словам, конфликтную ситуацию создают именно КСИР, в то время как аналогичных действий со стороны государственных ВМС Ирана не наблюдается.

В начале апреля КСИР окружили два судна береговой охраны США. Тогда американскому кораблю Wrangell пришлось прибегнуть к маневрам, чтобы избежать столкновения.

Еще один инцидент произошел в апреле 2020 года. Дональд Трамп тогда отдал указание уничтожать любые иранские катера, создающие препятствия американским судам на море.