Трамп поручил уничтожать иранские катера, создающие препятствия американским судам

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Дональд Трамп написал в Twitter, что дал указание ВМС уничтожать любые иранские катера, создающие препятствия американским судам на море. Подробностей он раскрывать не стал.

"Я дал указание ВМС США открывать огонь и уничтожать все иранские военные катера, создающие препятствия на море для американских судов", – сообщил президент США.

15 апреля пресс-служба Пятого флота ВМС США сообщила, что военные катера Корпуса стражей исламской революции совершали опасные маневры рядом с несколькими американскими боевыми кораблями в Персидском заливе.

Позже в КСИР заявили, что готовы дать ответ на любые ошибочные действия США в регионе.

Ранее сообщалось, что Госдеп выделит до 10 миллионов долларов на реализацию проектов, направленных на развитие образования в Ираке. Получить грант могут иракские вузы американского образца, не имеющие госфинансирования.