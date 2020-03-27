США выделят 10 млн долларов на образование "по американскому образцу" в Ираке

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Госдеп выделит до 10 миллионов долларов на реализацию проектов, направленных на развитие образования в Ираке "по американскому образцу", сообщает RT.

Получить грант могут иракские вузы американского образца, не имеющие государственного финансирования.

Заявки претендентов на получение гранта могут включать в себя предложения, направленные на укрепление партнерских отношений между университетами США и рассматриваемого региона.

При реализации проекта студенты получат знания, которые в будущем помогут им стать "инициативными участниками своей сферы профессиональной деятельности и активными гражданами своего государства".

Кроме того, ожидается, что в результате успешного воплощения инициативы, увеличится число абитуриентов, а также укрепятся партнерские отношения между вузами США и региона.

Ранее сообщалось о намерениях Госдепартамента США укрепить потенциал высших учебных заведений для предотвращения передачи секретных технологий государствам, "распространяющим ядерное оружие". Штаты причисляют к этим странам Россию, КНДР, Иран, Китай и Сирию.

Ранее парламент Ирака проголосовал за прекращение иностранного военного присутствия в стране. Депутаты призвали правительство разорвать соглашение с международной антитеррористической коалицией.

Вопрос о прекращении военного иностранного присутствия в стране был поднят на фоне спецоперации американских военных, в результате которой погибли иранский генерал Касем Сулеймани и заместитель руководителя Сил народной мобилизации Ирака.

Позднее сообщалось, что международная коалиция по борьбе с терроризмом во главе с США выведет свои войска с территории Ирака из уважения к суверенитету этой страны.

