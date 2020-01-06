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Политика

06 января, 23:02

Международная коалиция объявила о выводе войск из Ирака

политика за рубежом

Фото: ТАСС/Shalan Stewart\Zuma

Международная коалиция по борьбе с терроризмом во главе с США выведет свои войска с территории Ирака из уважения к суверенитету этой страны. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы уважаем ваше суверенное решение, требующее от нас вывести войска", – отмечается в сообщении. Иностранные военные будут передислоцированы в течение ближайших "дней и недель".

Накануне парламент Ирака проголосовал за прекращение иностранного военного присутствия в стране. Депутаты призвали правительство разорвать соглашение с международной антитеррористической коалицией.

Уточняется, что помощь коалиции в Ираке будет ограничена консультациями, вооружением и тренировками. Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди назвал резолюцию парламента "наилучшим решением".

Вопрос о прекращении военного иностранного присутствия в стране был поднят на фоне спецоперации американских военных, в результате которой погибли иранский генерал Касем Сулеймани и заместитель руководителя Сил народной мобилизации Ирака.

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