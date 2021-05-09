Подросток в Красноярске перепутал дорогу и сорвался со скалы

14:56
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
В Красноярске подросток, возвращаясь домой, сбился с пути и сорвался с обрыва, сообщает пресс-служба красноярского поисково-спасательного отряда краевого учреждения (КГКУ) "Спасатель".
Инцидент произошел в Свердловском районе города. Мальчик шел по Базайской улице, а после перепутал дорогу и упал с обрыва.
"Руками юноша зацепился за камни скалы Красный Гребень. При этом молодой человек позвонил в единую дежурно-диспетчерскую службу Красноярска. На спасение 15-летнего выехали специалисты красноярского поисково-спасательного отряда краевого учреждения Спасатель. Поиски мальчика, лежащего на скале, заняли около 50 минут", – отметили в отряде.
Там уточнили, что подростка искали при помощи квадроцикла из-за плохой проходимости местности. Также спасатели пешком прочесывали лесной массив.
После обнаружения пострадавшего передали родственникам. Помощь медиков ему не понадобилась.
Ранее столичная прокуратура начала проверку после падения годовалого ребенка из окна жилого дома на западе Москвы.
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