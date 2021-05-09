Подросток в Красноярске перепутал дорогу и сорвался со скалы

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

В Красноярске подросток, возвращаясь домой, сбился с пути и сорвался с обрыва, сообщает пресс-служба красноярского поисково-спасательного отряда краевого учреждения (КГКУ) "Спасатель".

Инцидент произошел в Свердловском районе города. Мальчик шел по Базайской улице, а после перепутал дорогу и упал с обрыва.

"Руками юноша зацепился за камни скалы Красный Гребень. При этом молодой человек позвонил в единую дежурно-диспетчерскую службу Красноярска. На спасение 15-летнего выехали специалисты красноярского поисково-спасательного отряда краевого учреждения Спасатель. Поиски мальчика, лежащего на скале, заняли около 50 минут", – отметили в отряде.

Там уточнили, что подростка искали при помощи квадроцикла из-за плохой проходимости местности. Также спасатели пешком прочесывали лесной массив.

После обнаружения пострадавшего передали родственникам. Помощь медиков ему не понадобилась.

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