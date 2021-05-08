Прокуратура начала проверку из-за падения ребенка из окна жилого дома в Москве

17:09
Фото: epp.genproc.gov.ru
Столичная прокуратура начала проверку после падения годовалого ребенка из окна жилого дома на западе Москвы. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"По предварительной информации, 8 мая 2021 года годовалый ребенок, оставшись без присмотра взрослых, выпал из окна квартиры, расположенной на шестом этаже жилого дома по улице Маршала Неделина. Мальчик доставлен в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.
Там уточнили, что в ходе проверки ведомство установит, соблюдались ли в семье права ребенка, а также даст оценку действиям органов, уполномоченных выявлять семейное неблагополучие и нарушения родителями обязанностей по воспитанию детей.
"Предварительно установлено, что в семье также проживает еще шесть несовершеннолетних детей, их жилищно-бытовые условия организованы ненадлежащим образом", – отметили в ведомстве.
Ранее прокуратура в Татарстане организовала проверку после того, как металлические футбольные ворота упали на школьницу. Инцидент произошел 4 мая примерно в полдень во время игры. 10-летнюю девочку госпитализировали с травмами головы и позвоночника.
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