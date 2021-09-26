Свыше 40 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Александр Дворецкий

Отмены и задержки авиарейсов происходят в аэропортах Москвы. Об этом информирует портал "Яндекс.Расписания".

Известно, что всего изменения в расписании затронули 43 рейса.

Наибольшее количество корректировок случилось в Домодедово. Там задержали вылет 20 самолетов.

В воздушной гавани Внуково сообщили о переносе времени вылета для трех рейсов. При этом 4 лайнера там не взлетят вовсе.

В аэропорту Шереметьево задержали 10 и отменили 6 рейсов.

Причины корректировок неизвестны.

Ранее почти 20 авиарейсов задержали и отменили в Москве. Такие данные были представлены столичными аэропортами.

Сообщалось, что больше всего корректировок случилось в аэропорту Домодедово. Там задержали 9 самолетов, при этом вылет одного лайнера был отменен.