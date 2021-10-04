В Подмосковье задержали предпринимательницу по делу о крушении вертолета

17:10
Фото: 50.mchs.gov.ru
Индивидуальная предпринимательница, организовавшая полет на вертолете, который потерпел крушение в Московской области, задержана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.
Как уточняется, в совершении преступления подозревается женщина 1977 года рождения, являющаяся индивидуальным предпринимателем.
"Ей предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, в виде предоставления экскурсионных полетов на вертолете Robinson R-44 с бортовым номером RA-04172 с аэродрома Мячково, последствием чего явилась смерть трех человек", – говорится в сообщении.
В СК уточнили, что задержанная не признает свою вину. В ближайшее время ей изберут меру пресечения.
Вертолет упал 3 октября на Тураевское шоссе в городе Лыткарино. По данным МЧС, на борту воздушного судна находились три человека, они погибли. Известно, что вертолет принадлежит аэроклубу "Кондор-М". Он выполнял учебно-тренировочный полет.
По факту инцидента возбуждено два уголовных дела по части 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта") и части 3 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц").
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию для расследования происшествия. Специалисты уже приступили к работе.
Следственный комитет взял на контроль расследование авиакатастрофы в Лыткарине
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