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Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию для расследования крушения вертолета в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

"3 октября 2021 года в районе населенного пункта Лыткарино Московской области произошло авиационное происшествие с вертолетом R44 RA-04172 частного лица. По имеющейся информации, находившиеся на борту пилот и два пассажира погибли, воздушное судно разрушено. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что комиссия уже приступила к работе.

Вертолет упал 3 октября на Тураевское шоссе в городе Лыткарино. По данным МЧС, на борту воздушного судна находились три человека, они погибли. Известно, что вертолет принадлежит аэроклубу "Кондор-М". Он выполнял учебно-тренировочный полет.

По факту инцидента возбуждено два уголовных дела по части 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта") и части 3 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц").

