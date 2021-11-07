Москвичи с 8 ноября смогут посетить музеи и театры по QR-коду

Нерабочие дни в Москве заканчиваются, а QR-коды остаются. С понедельника попасть в музей или театр по-прежнему можно будет только привитым, переболевшим или имеющим отрицательный ПЦР-тест. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.