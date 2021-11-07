На Кубе отменили обязательный карантин для туристов. Для въезда в страну будет достаточно предъявить сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до посадки в самолет. Детям до 12 лет не нужно иметь никаких медицинских документов.

С 15 ноября власти Кубы планируют отменить и обязательные ПЦР-тесты для приезжих. Страна готовится к новогоднему наплыву туристов. Обычно в зимние праздники пользуются спросом курорт Варадеро и остров Кайо-Коко. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.