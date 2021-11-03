Россиянам рекомендовали отложить поездки в Эфиопию

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Посольство России в Эфиопии в связи с введением в стране режима ЧС рекомендовало россиянам отложить поездки в африканское государство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе посольства Марию Чернухину.

Она уточнила, что режим ЧС был введен в Эфиопии для защиты гражданского населения от повстанцев из "Народного фронта освобождения Тыграя".

"Мы информировали через наши соцсети всех граждан России о том, что мы не рекомендуем на данный момент планировать поездки в Эфиопию без острой необходимости", – рассказала Чернухина.

По ее словам, на фоне сложившейся в стране ситуации посольство РФ принимает меры по усилению безопасности. В настоящее время на территории посольства проживают сотрудники с членами семей, всего на консульском учете в посольстве состоят порядка 200 россиян.

Режим ЧС был введен в стране 2 ноября текущего года.

Россия возобновила авиасообщение с Эфиопией в ноябре прошлого года. Полеты осуществляются по маршруту Москва – Аддис-Абеба. Въезд в Россию через воздушные пункты пропуска также разрешен гражданам этой страны и тем, кто имеет в них вид на жительство.

