Россиянам рекомендовали отложить поездки в Эфиопию

11:45
Фото: AP Photo
Посольство России в Эфиопии в связи с введением в стране режима ЧС рекомендовало россиянам отложить поездки в африканское государство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе посольства Марию Чернухину.
Она уточнила, что режим ЧС был введен в Эфиопии для защиты гражданского населения от повстанцев из "Народного фронта освобождения Тыграя".
"Мы информировали через наши соцсети всех граждан России о том, что мы не рекомендуем на данный момент планировать поездки в Эфиопию без острой необходимости", – рассказала Чернухина.
По ее словам, на фоне сложившейся в стране ситуации посольство РФ принимает меры по усилению безопасности. В настоящее время на территории посольства проживают сотрудники с членами семей, всего на консульском учете в посольстве состоят порядка 200 россиян.
Режим ЧС был введен в стране 2 ноября текущего года.
Россия возобновила авиасообщение с Эфиопией в ноябре прошлого года. Полеты осуществляются по маршруту Москва – Аддис-Абеба. Въезд в Россию через воздушные пункты пропуска также разрешен гражданам этой страны и тем, кто имеет в них вид на жительство.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: