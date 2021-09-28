Задержавшие президента Гвинеи мятежники объявили о хартии переходного периода – СМИ

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Мятежники, задержавшие президента Гвинеи, объявили о хартии переходного периода. Об этом сообщает портал Guinee News.

В публикации отмечается, что статус президента на переходный период закрепляется за их лидером – полковником Мамадия Думбуя.

"Хартия <...> предусматривает формирование правительства во главе с премьер-министром и Национального переходного совета, который действует в качестве парламента", – говорится в сообщении.

Уточняется, что переходный совет будет состоять из 81 члена. Также сообщается, что мятежники не смогут выдвигать свои кандидатуры на выборах, которые пройдут после переходного периода.

Ранее сообщалось, что военные, захватившие власть в Гвинее, рассчитывают, что переходный период займет два года.

Попытка государственного переворота в Гвинее произошла 5 сентября, тогда Думбуя объявил о решении распустить правительство и отменить действующую Конституцию.

Позднее лидер мятежников сообщил, что они задержали действующего президента Гвинеи Альфу Конде.