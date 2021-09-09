Москва встревожена силовой сменой власти в Гвинее, требует освободить президента – МИД РФ

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва встревожена силовой сменой власти в Гвинее, и требует освободить главу государства Альфа Конде и обеспечить его неприкосновенность. Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточнила Захарова, столица продолжает пристально следить за развитием ситуации в Гвинее.

"Мы требуем освобождения Альфа Конде, обеспечения его неприкосновенности, считаем крайне важным не допустить эскалации напряженности, предпринять необходимые шаги с целью возвращения ситуации в конституционное поле", – заявила официальный представитель МИД.

5 сентября представители сил специального назначения Гвинеи совершили попытку государственного переворота в стране. Лидер мятежников в Гвинее полковник Мамади Думбуя заявил, что они решили распустить правительство, отменить действующую Конституцию и закрыть границы государства.