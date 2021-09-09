В посольстве РФ сообщили, что находящимся в Гвинее россиянам ничего не угрожает

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Угрозы для находящихся в Гвинее граждан России в настоящее время нет, заявил пресс-атташе российского посольства в Гвинее Родион Садыков. Об этом сообщает РИА Новости.

"Непосредственной угрозы для российских граждан, пребывающих в Гвинее, не просматривается", – сказал он.

Садыков отметил, что просьб о помощи со стороны сограждан в дипмиссию не поступало.

5 сентября военные в Гвинее совершили государственный переворот. Лидер мятежников Мамади Думбуя объявил о решении распустить правительство и отменить действующую Конституцию. Также были закрыты государственные границы.

Позднее Думбуя сообщил, что мятежники задержали президента Гвинеи Альфу Конде.