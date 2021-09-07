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Политика

13:41

В Кремле заявили, что ситуация в Гвинее негативно влияет на рынок алюминия

власть политика экономика

Фото: AP Photo

Ситуация в Гвинее оказывает негативное влияние на мировой рынок алюминия, однако в Кремле пока не рассматривают возможность оказания поддержки добывающей компании "Русал", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

"Нет, это новое развитие событий, и пока никаких вариантов поддержки (компании "Русал". – Прим. ред.) не рассматривается. Речь идет действительно о серьезном факторе, способном негативно сказаться в целом на рынке алюминия", – сказал Песков.

По информации источника в отрасли, из-за военно-политического кризиса в Гвинее "Русал" может потерять до трети производства алюминия.

Ранее стало известно, что гвинейские военнослужащие совершили попытку государственного переворота. Лидер мятежников Мамади Думбуя объявил о решении распустить правительство и отменить действующую Конституцию. Также были закрыты государственные границы.

Позднее Думбуя сообщил, что мятежники задержали президента Гвинеи Альфу Конде.

Стоимость алюминия побила 10-летние максимумы на фоне событий в Гвинее

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