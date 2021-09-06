В МИД РФ потребовали освободить президента Гвинеи

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Москва требует освободить президента Гвинеи Альфы Конде и обеспечить его неприкосновенность, говорится в заявлении министерства иностранных дел России.

"Считаем необходимым скорейшее возвращение ситуации в Гвинее в конституционное русло. Настоятельно призываем все гвинейские политические силы воздерживаться от действий, которые могут спровоцировать дальнейшее насилие и вести дело к мирному урегулированию сложившейся ситуации путем переговоров", – приводит текст заявления на сайте МИД РФ.

Ранее стало известно, что гвинейские военнослужащие совершили попытку государственного переворота. Лидер мятежников Мамади Думбуя объявил о решении распустить правительство и отменить действующую Конституцию. Также были закрыты государственные границы.

Позднее Думбуя сообщил, что мятежники задержали президента Гвинеи Альфу Конде.

