В МИД РФ потребовали освободить президента Гвинеи

Москва требует освобождения президента Гвинеи. Об этом говорится в сообщении российского МИДа.

Накануне элитные спецназовцы заняли правительственный квартал столицы, а после лидер мятежников заявил, что президент задержан, правительство распускается, а действие Конституции приостанавливается.

В российском МИД призвали прекратить подобные попытки смены власти и как можно скорее вернуть ситуацию в конституционное русло. По данным российского посольства, никто из россиян в результате событий в Гвинее не пострадал, но граждан просят не выходить из дома, а тех, кто только собирается в Гвинею – отложить поездку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.