Собянин, Шойгу и Лавров открыли общественный штаб "Единой России" в Москве

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Федеральный штаб общественной поддержки "Единой России" в Москве открыли члены бюро высшего совета партии Сергей Собянин и Сергей Шойгу, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сопредседатель Центрального Штаба ОНФ Елена Шмелева, врач анестезиолог-реаниматолог Денис Проценко и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Выступая на открытии Сергей Собянин отметил, что выборы в Государственную думу являются борьбой за страну и ее будущее. По его словам, сейчас эта борьба находится на своем пике.

"Наша партия агитирует не словами, а делами, конкретными делами и конкретными результатами, и это чрезвычайно сложно. Чрезвычайно сложно не обещаниями, а реальными делами агитировать и побеждать", – отметил он.

Сергей Шойгу в свою очередь добавил, что партии стоит продолжить реализовывать большое количество проектов.

"Тот темп, который сегодня, его, конечно, надо поддерживать. Конечно, надо внедрять все новые и новые проекты, которые послужат на благо нашей страны: будь то здравоохранение, образование, будь то развитие транспортной системы страны", – сказал он.

По словам Шойгу, в реализующихся национальных проектах были отражены предложения и инициативы партии.

Сергей Лавров также выступил с речью и отметил, что именно благодаря в том числе и тесной координации с гражданским обществом достигнуты успехи во внешней политике.

"И особо хочу отметить роль волонтерского движения в продвижении идеалов нашей внешней политики методами народной дипломатии. Вы делаете великое дело", – сказал он.

Ранее Собянин подвел итоги работы "Единой России" в Москве за пять лет. По его словам, все данные партией в 2016 году обещания были выполнены.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе. Список партий, участвующих в выборах, можно посмотреть на сайте ЦИК.