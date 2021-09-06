1,5 млн москвичей подали заявку на участие в электронном голосовании

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На участие в электронном голосовании на выборах в Госдуму, Мосгордуму и совет депутатов района Щукино зарегистрировались 1,5 миллиона человек, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Подать заявку на участие в онлайн-выборах можно до 23:59 13 сентября. Для этого надо быть совершеннолетним гражданином России, зарегистрированным в Москве. Также необходима полная учетная запись на mos.ru.

Онлайн собирается проголосовать и Сергей Собянин. Он уже подал заявку. По словам мэра, это удобный и надежный способ реализовать свое избирательное право.

После 13 сентября будут проверены списки избирателей. Это нужно, чтобы исключить из реестра голосующих на избирательных участках тех, кто зарегистрировался на электронные выборы. За несколько дней до голосования горожанам, подавшим заявления, придут уведомления, что они могут отдать свой голос дистанционно.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Список партий, участвующих в выборах, можно посмотреть на сайте ЦИК.