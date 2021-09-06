К программе "Миллион призов" присоединились новые партнеры

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

К программе "Миллион призов – #ВыбираемВместе", которая проводится в Москве для участников дистанционного электронного голосования, присоединились новые партнеры. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Получившие призовые баллы участники акции смогут потратить их на просмотр любимых фильмов и сериалов, оплату связи, покупку гаджетов и бытовой техники", – говорится в сообщении.

Победители акции получат 10, 25, 50 или 100 тысяч баллов, каждый из которых равен одному рублю. Их можно будет обменять на покупки у партнеров программы, среди которых популярные продуктовые сети, магазины одежды и обуви, косметики, ювелирных изделий, цветов, спортивных и детских товаров, кафе и рестораны. Также баллы можно пожертвовать на благотворительность.

"Кроме призовых баллов, будут разыграны автомобили и однокомнатные квартиры в Москве. Всего в рамках акции разыграют более 250 тысяч призов", – уточняется в материале.

Чтобы принять участие в онлайн-голосовании и стать одним из претендентов на призовые баллы, необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг или подать заявление при помощи мобильных приложений "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы".

Регистрация открыта до 23:59 13 сентября. Принять участие в голосовании могут все совершеннолетние москвичи с полной учетной записью на mos.ru.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Список партий, участвующих в выборах, можно посмотреть на сайте ЦИК.