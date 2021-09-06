К программе "Миллион призов" присоединились новые партнеры

08:26
Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер
К программе "Миллион призов – #ВыбираемВместе", которая проводится в Москве для участников дистанционного электронного голосования, присоединились новые партнеры. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
"Получившие призовые баллы участники акции смогут потратить их на просмотр любимых фильмов и сериалов, оплату связи, покупку гаджетов и бытовой техники", – говорится в сообщении.
Победители акции получат 10, 25, 50 или 100 тысяч баллов, каждый из которых равен одному рублю. Их можно будет обменять на покупки у партнеров программы, среди которых популярные продуктовые сети, магазины одежды и обуви, косметики, ювелирных изделий, цветов, спортивных и детских товаров, кафе и рестораны. Также баллы можно пожертвовать на благотворительность.
"Кроме призовых баллов, будут разыграны автомобили и однокомнатные квартиры в Москве. Всего в рамках акции разыграют более 250 тысяч призов", – уточняется в материале.
Чтобы принять участие в онлайн-голосовании и стать одним из претендентов на призовые баллы, необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг или подать заявление при помощи мобильных приложений "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы".
Регистрация открыта до 23:59 13 сентября. Принять участие в голосовании могут все совершеннолетние москвичи с полной учетной записью на mos.ru.
Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.
В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.
Список партий, участвующих в выборах, можно посмотреть на сайте ЦИК.
Участники дистанционного голосования на выборах смогут выиграть призы
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: