Эксперты считают, что программа "Миллион призов" позволит избежать локдауна

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Эксперты считают, что программа "Миллион призов – #ВыбираемВместе", которая проводится в столице для участников дистанционного электронного голосования, поможет избежать локдауна.

"Я ее полностью поддерживаю, потому что мы должны обезопасить граждан и не допустить массового заболевания. Прошлый год для нас стал очень тяжелым. Поэтому нельзя допустить повторного локдауна, так как бизнес начал восстанавливаться", – отметил фермер-сыровар, предприниматель Олег Сирота.

В рамках этого вопроса также высказался и руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев. По его мнению, программа позволит снизить риск заражения людей COVID-19 и сохранит бизнес, который только начал восстанавливаться после ковидных ограничений.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.

