Путин прокомментировал возможный уход Лаврова и Шойгу со своих постов

Владимир Путин прокомментировал возможный уход со своих постов главы МИД Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу. Они идут на осенние выборы в Государственную Думу.

На Восточном экономическом форме президента спросили, что он думает по этому поводу и не жалко ли ему отпускать таких специалистов.

"Жалко. Они на своем месте, хорошо работают. Коллеги просто обратились ко мне с просьбой, чтобы они возглавили предвыборный список, демонстрируя, что все, что делает партия "Единая Россия", реально воплощается в жизнь, в том числе и усилиями этих людей", – рассказал президент.

Путин подчеркнул, что решение о депутатской работе Шойгу и Лавров должны принимать самостоятельно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.