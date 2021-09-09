Военный переворот в Гвинее привел к росту цен на алюминий

Вооруженные силы Гвинеи присягнули мятежникам, которые захватили власть в стране и арестовали действующего президента. Сейчас там нет ни главы государства, ни правительства, не действует Конституция, а границы закрыты.

Экономический союз стран Западной Африки приостановил членство Гвинеи в этой организации. А весь мир ждет резкого роста цен на алюминий. Ведь 20% мирового объема руды добывается на гвинейских бокситных месторождениях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.