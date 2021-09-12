Пришедшие к власти в Гвинее военные намерены управлять страной 2 года до ближайших выборов

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Военные, захватившие власть в Гвинее, рассчитывают, что переходный период займет два года, а после будут проведены выборы, сообщает портал Guinee7.

По информации издания, военные представили свой взгляд на будущее страны в рамках встречи с делегацией Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) 10 сентября. Теперь делегатам необходимо донести позицию военных до лидеров государств блока.

Кроме проблемы переходного периода военные власти Гвинеи вместе с представителями ЭКОВАС обсудили будущее свергнутого президента Альфы Конде. По словам военных, они не против освободить его из-под стражи, вопрос остается открытым по форме того, как это произойдет. К примеру, Конде могут разрешить остаться в государстве под домашним арестом или полностью отменить его заключение, или же свергнутый президент сможет уехать в другую страну. Окончательное решение еще не принято.

Ранее 5 сентября представители сил специального назначения Гвинеи совершили попытку государственного переворота в стране. Глава мятежников в Гвинее полковник Мамади Думбуя заявил, что они решили распустить правительство, отменить действующую Конституцию и закрыть границы государства.

