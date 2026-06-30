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30 июня, 19:52

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Экономист Алексеев посоветовал откладывать на черный день 5–20% от каждой зарплаты

Экономист рассказал, сколько нужно откладывать от каждой зарплаты на черный день

Фото: depositphotos/Tiko0305

Россиянам стоит откладывать на черный день от 5 до 20% от каждой зарплаты, сообщает "Абзац" со ссылкой на экономического аналитика, социолога Дмитрия Алексеева.

По его словам, лучше всего начать откладывать такие деньги регулярно. Начать стоит с перевода 5% от ежемесячного дохода на определенный счет или вклад. Постепенно стоит увеличивать эту долю до 10–20%. При этом разумнее будет не хранить всю сумму в наличности дома.

"Разумнее распределить средства. Небольшую часть – примерно на одну-две недели базовых трат – допустимо держать в ликвидной форме для оперативного доступа, а основной объем лучше размещать на накопительном счете либо на краткосрочном вкладе", – пояснил Алексеев.

Он отметил, что оптимальный размер денежной подушки должен покрывать обязательные расходы семьи за период 3–6 месяцев. Сюда входят платежи по ипотеке, жилищно-коммунальные платежи, ежемесячные траты на продукты, транспорт, лекарства и погашение кредитов.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что деньги, хранящиеся "под подушкой", не работают ни на владельцев, ни на страну, поэтому сбережения стоит инвестировать – чтобы они приносили доход и участвовали в развитии экономики. Силуанов отмечал, что для инвестиций подойдут ценные бумаги, акции, облигации, а также вложения в инвестиционные институты.

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