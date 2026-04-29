Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 апреля, 12:44

Экономика

Силуанов призвал россиян достать деньги из-под подушки и начать инвестировать

Фото: depositphotos/Keola​

Деньги, хранящиеся "под подушкой", не работают ни на владельцев, ни на страну, поэтому сбережения стоит инвестировать – чтобы они приносили доход и участвовали в развитии экономики. Такое заявление сделал министр финансов России Антон Силуанов на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые".

Глава Минфина подчеркнул, что у каждого человека есть сбережения. Однако ими нужно уметь управлять, вкладывая в различные инструменты. Самый простой из них – банковские депозиты.

Силуанов отметил, что сегодня такие вложения дают хороший процентный доход. Но существуют и другие направления для инвестиций: ценные бумаги, акции, облигации, а также вложения в инвестиционные институты. В этих случаях деньги работают в экономике.

Министр добавил, что, если сбережения лежат без движения, они обесцениваются, а их владельцы теряют возможные доходы. Если же деньги инвестированы, они приносят прибыль и одновременно работают на развитие экономики.

Силуанов заключил, что, если все сбережения граждан перенести в финансовую инфраструктуру и заставить их работать, результат будет очевиден. В последние годы, отметил он, миллионы людей уже начали инвестировать свои накопления в развитие страны, и это становится дополнительным источником для развития.

Ранее инвестор Федор Степанов рассказал, как грамотно формировать инвестиционный портфель. Он посоветовал выбирать понятные финансовые инструменты и осознанно формировать портфель, особенно на старте. Одним из надежных вариантов является коммерческая недвижимость малого формата.

"Деньги": объем наличных денег на руках у россиян достиг рекорда

Читайте также


экономика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика