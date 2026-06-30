Вспышка Эболы в ДР Конго распространилась на четвертую провинцию

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Вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) распространилась на четвертую провинцию страны – Верхнее Уэле. Об этом сообщил телеканал Africanews.

Один из случаев заболевания выявили после того, как в провинцию прибыл человек из административного центра провинции Итури – города Буниа. Позже этот пациент умер. Также власти пытаются установить круг контактировавших с заболевшим.

Очагом распространения заболевания все еще остается провинция Итури на востоке ДРК. Также Эболой затронуты Северное и Южное Киву. По данным журналистов, распространение инфекции на Верхнее Уэле угрожает северо-востоку страны, где проживают около 15 миллионов человек.

Первые сообщения о вспышке Эболы поступили из ДРК в начале мая. Спустя время ВОЗ признала эпидемию чрезвычайной ситуацией. Число подтвержденных смертей от лихорадки в ДРК достигло 360, а количество подтвержденных случаев заражения – 1 274. Летальность болезни составила 28,3%.

