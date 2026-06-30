Агентство "Москва": пожар произошел в здании посольства Израиля в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пожар произошел в здании посольства Израиля в Москве, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на осведомленный источник.

По данным СМИ, в здании на Большой Ордынке на площади 5 квадратных метров загорелась оргтехника. Пожар уже ликвидирован, пострадавших нет.

Ранее пожар произошел в многоквартирном доме на Сосновой улице в Ялте. Площадь возгорания составляла 560 квадратных метров. В доме частично обрушилась кровля.

В тушении огня участвовали порядка 50 человек и 17 единиц техники МЧС. После ликвидации пожара в доме обнаружили тела трех человек.

