Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 июня, 20:55

Происшествия

Воронежская полиция проведет проверку в отношении мужчины, вырвавшего ногти девушке

Фото: MAX/SHOT

В отношении мужчины, вырвавшего ногти девушки в Воронеже, будет проведена проверка, сообщили РИА Новости в УМВД России по региону.

По информации местных СМИ и телеграм-каналов, пострадавшая девушка вместе с подругой пришла на танцпол и случайно задела другую посетительницу заведения, которая пила коктейль. Девушки извинились и сказали, что могут купить новый напиток, однако услышали оскорбления.

Позже они встретились еще раз, но теперь девушка была вместе с мужем. Произошла ссора, в ходе которой одна из подруг вытащила телефон, чтобы снять все на камеру, – и в этот момент мужчина выхватил устройство из рук, одновременно с этим вырвав три ногтя.

По словам пострадавшей, агрессор вместе с супругой говорили, что у них есть некие связи и что им ничего не будет за содеянное.

В ведомстве пообещали провести дополнительную проверку и дать действиям правонарушителя правовую оценку.

Ранее в Москве мужчина подошел к незнакомым людям, однако в какой-то момент на него напали и ударили в голову. Злоумышленник толкнул оппонента, а когда тот упал – продолжил бить руками по голове. Пострадавшего госпитализировали, а нападавшего задержали.

Читайте также


происшествиярегионы

Помогают ли видеоигры бороться с одиночеством?

Эксперты уверены: видеоигры действительно могут помочь бороться с депрессией

Читать
закрыть

Чем опасно использование патчей для лица?

В некоторых случаях они создают окклюзию

Читать
закрыть

Что известно о жестокой расправе над студентом из Омска?

Юношу связали скотчем и нанесли множественные удары ножом

Читать
закрыть

Принесет ли субтропический гребень рекордную жару в Москву?

3 июля местами на юго-востоке столицы температура будет подниматься до 27–29 градусов

Читать
закрыть

Что известно о массовом отравлении наркотиками в Подмосковье?

В Подмосковье задержали именинника, на вечеринке которого гости отравились наркотиками

Читать
закрыть

Чем подросткам заняться в рамках "Лета в Москве"?

Бесплатный летний лагерь "Молодежь Москвы ждет желающих от 18 до 35 лет на 12 тематических сменах

Детская школа безопасности на Северном речном вокзале организовала мероприятия до 5 июля

Читать
закрыть

Нужно ли обучать россиян езде на праворульных машинах?

Власти задумались над этим для снижения риска аварий с участием таких автомобилей

Читать
закрыть

Как распознать мошенников при бронировании тура?

Важно перезванивать по телефонам с официальных сайтов туроператоров и задавать уточняющие вопросы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика