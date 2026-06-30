Воронежская полиция проведет проверку в отношении мужчины, вырвавшего ногти девушке

Фото: MAX/SHOT

В отношении мужчины, вырвавшего ногти девушки в Воронеже, будет проведена проверка, сообщили РИА Новости в УМВД России по региону.

По информации местных СМИ и телеграм-каналов, пострадавшая девушка вместе с подругой пришла на танцпол и случайно задела другую посетительницу заведения, которая пила коктейль. Девушки извинились и сказали, что могут купить новый напиток, однако услышали оскорбления.

Позже они встретились еще раз, но теперь девушка была вместе с мужем. Произошла ссора, в ходе которой одна из подруг вытащила телефон, чтобы снять все на камеру, – и в этот момент мужчина выхватил устройство из рук, одновременно с этим вырвав три ногтя.

По словам пострадавшей, агрессор вместе с супругой говорили, что у них есть некие связи и что им ничего не будет за содеянное.

В ведомстве пообещали провести дополнительную проверку и дать действиям правонарушителя правовую оценку.

Ранее в Москве мужчина подошел к незнакомым людям, однако в какой-то момент на него напали и ударили в голову. Злоумышленник толкнул оппонента, а когда тот упал – продолжил бить руками по голове. Пострадавшего госпитализировали, а нападавшего задержали.

