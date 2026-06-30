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30 июня, 19:05

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Автоэксперт Ломанов: бензин лучше хранить в стальных и алюминиевых канистрах

Автоэксперт посоветовал хранить бензин в стальных и алюминиевых канистрах

Фото: 123RF.com/anatoliygleb

Для продолжительного хранения бензина лучше использовать стальные и алюминиевые канистры, заявил в эфире радио КП автоэксперт Андрей Ломанов.

По словам специалиста, емкости из стали отличаются повышенной жесткостью и более устойчивы к механическим воздействиям. В свою очередь, алюминиевые канистры хоть и уступают в прочности стальным, но зато не ржавеют. В любом случае оба типа емкостей защищают топливо от ультрафиолета и препятствуют улетучиванию паров.

Но для путешествий лучше использовать канистры из специального пластика, уверен Ломанов. Они значительно легче и удобнее при транспортировке. Но со временем герметичность такой тары станет хуже, а при затяжном хранении топливо может утратить свои характеристики.

Правильное место для хранения емкостей должно быть сухим и вентилируемым, а также должно быть подальше от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Отдельно стоящий частный гараж при соблюдении этих норм допустим для хранения канистр с топливом.

Но в случае жилых помещений запасы горючего нужно хранить в специальных огнеупорных вентилируемых шкафах. По словам специалиста, их стоимость начинается от 70 тысяч рублей, что делает такую покупку невыгодной для большинства водителей.

Ранее сообщалось, что трудности с поставками топлива стали отражаться на рынке автоперевозок в России. В отдельных регионах, особенно в Сибири, на юге России и в ряде приграничных областей, фиксируются ограничения на заправку и перебои с поставками топлива, что усложняет планирование рейсов.

Владимир Путин, в свою очередь, призывал рассмотреть дополнительные шаги, которые обеспечат бесперебойное стабильное снабжение топливом граждан, бизнеса, предприятий и социально значимых организаций.

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