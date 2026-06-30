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Владимир Путин присвоил 39-му полку радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) и 16-му инженерно-саперному полку почетные наименования "гвардейский". Соответствующие указы размещены на официальном портале официального опубликования правовых актов.

В документах говорится, что почетное наименование 39-му полку РХБЗ было присвоено за отвагу и массовый героизм, а также за мужество, проявленные бойцами полка в боевых действиях. Наименование "гвардейский" 16-му инженерно-саперному полку было также присвоено за героизм, отвагу и мужество личного состава полка, проявленные в боях.

До этого президент РФ увеличил штатную численность Вооруженных сил России (ВС РФ). Она была установлена на уровне 2 391 770 человек, из которых 1 502 604 – военнослужащие. Согласно прошлому указу, подписанному еще в 2024 году, штатная численность ВС РФ устанавливалась на уровне 2 389 130 человек, в том числе 1 500 000 военнослужащих.

Путин отмечал, что, несмотря на грубое и беспрецедентное давление со стороны западных элит, Россию невозможно победить на поле боя. Именно поэтому Запад старается раскачать политическую ситуацию изнутри государства, но и это ему также не удается.

