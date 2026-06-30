"Лето в Москве" приглашает горожан на фестивали и лекции в первую неделю июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В первую неделю июля в рамках "Лета в Москве" пройдут концерты, фестивали, мастер-классы и лекции. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

В частности, в рамках проекта "Москва помогает" работают "Домики добра". Туда можно принести подарки для участников спецоперации, детей из новых регионов России и питомцев из приютов. На площадках "Московские сезоны" принимают мужские подарочные наборы и средства гигиены для бойцов, канцелярию, игрушки и сладости для детей, а также товары для животных.

Сориентироваться помогают волонтеры Москвы. Также все желающие могут подписать открытки с теплыми пожеланиями.

На площади Революции с 1 по 7 июля горожан приглашают посоревноваться в ретроиграх. Каждый день там составляют рейтинг участников по дисциплинам "Пакман", "Мортал Комбат – 3" и International Superstar Soccer, а лучшие по итогам недели выходят в финал и получают призы.

Самые азартные геймеры смогут в конце сезона побороться за специальные ретроконсоли в стиле "Лета в Москве". В будние дни площадка открыта с 12:00 до 21:00, в выходные – с 11:00 до 21:00.

2 июля в парке Дружбы на площадке "Мой район" пройдет интерактивный спектакль "Мечты, меняющие мир". Постановка в формате эдьютейнмента соединяет обучение, развлечение и личностное развитие.

Зрители узнают о великих русских ученых, созидателях и героях. Путь каждого раскрывают через действие, например, историю Дмитрия Менделеева показывают с помощью химических экспериментов, Александра Попова – через демонстрацию принципов работы радио, Александра Прохорова – через лазерное шоу, а Майи Плисецкой – через пластику и язык балета.

С 2 по 5 июля на ВДНХ пройдет VI фестиваль национального гостеприимства "Дружба народов". Гостей ждут спортивные состязания, концерты, отражающие традиции России и стран СНГ, а также гастрозоны с блюдами национальной кухни.

Кульминацией станет выступление ведущих хореографических коллективов у фонтана "Дружба народов". Фестиваль перекликается с тематикой 2026 года – Года единства народов России, а также подчеркивает важность сохранения общего культурного единения.

3 июля в арт-студиях № 1 и 2 на Страстном бульваре пройдут бесплатные художественные мастер-классы. Участники попробуют работать акварелью и акрилом, а также напишут пейзажный этюд с натуры.

С 3 по 5 июля в арт-студиях № 1 и 2 на Петровском бульваре состоятся художественные занятия, где гости освоят разные живописные техники. Они создадут семейный пейзажный этюд, напишут портрет, изобразят солнечное настроение и научатся делать иллюстрации.

3 июля в летнем клубе "Москва" на Тверском бульваре в 19:00 пройдет лекция "Юмор и мистика: современная проза в духе Булгакова". Слушателям расскажут о книгах, которые стоит прочесть любителям этого направления.

4-го числа в том же клубе в 16:00 состоится познавательная лекция о здоровье волос. Эксперты объяснят, как устроены волосы и как правильно за ними ухаживать. В 17:00 там же проведут мастер-классы по созданию вечерних причесок и укладок в домашних условиях. Участие бесплатное, но количество мест ограничено.

В этот же день на площадке "Московские сезоны" на улице Святоозерской юных гостей ждут мастер-классы от киностудии "Союзмультфильм". Они пройдут в 12:00, 12:45 и 13:30.

Участники познакомятся с работой режиссера анимации: от появления идеи и проработки персонажа до тонкостей покадровой съемки. Под руководством мастеров каждый сможет поучаствовать в создании общего мультфильма, выполненного в одной из классических техник.

Флагманская площадка "Мой район" в Перовском парке 4 июля в 18:00 приглашает на шоу "Битва химиков". Зрителей ждет научная постановка, которая пробуждает интерес к химии. Вместе с ведущими Фаером и Сноу посетители увидят, как роза рассыпается вдребезги, а жидкости превращаются в сосульки.

В парке 70-летия Победы 4 июля в 16:00 пройдет фестиваль моды и красоты "Цветочная феерия", приуроченный ко Дню семьи, любви и верности. В программе – показы коллекций от московских дизайнеров и большой концерт с песнями о любви и динамичными танцевальными номерами.

7 июля в летнем клубе "Москва" на Тверском бульваре в 17:00 стартуют творческие мастер-классы. На одном из них участники распишут веер и украсят заколку-крабик. На другом – создадут декоративные свечи в форме ракушек.

4 и 5 июля в шале "Мама, папа, я" в проезде Серебрякова пройдут семейные мастер-классы. Гости смогут сделать воздушного змея или ночник, расписать футболку, веер или цветочный горшок, а также научиться декорировать корону, рамки для фото и скворечники. Расписание доступно по ссылке.

В аналогичном шале на улице Краснодарской участники создадут фирменные кружки и дизайны упаковок, распишут кошельки, салатницы и расчески. Расписание мероприятий доступно по ссылке.

В эти же дни на улице Грекова организуют мастер-классы, где научат делать памятные подарки – создавать семейный альбом, продумывать меню и декор блюда, расписывать именные горшки, а также составлять карты маршрутов. Узнать о расписании можно на странице мероприятия.

На Ореховом бульваре, а также на улицах Стартовой и Адмирала Руднева горожане смогут научиться делать памятные панно и настольную игру, оформить альбом семейных событий и смастерить подставку для украшений в подарок близким.

4 и 5 июля в летних кинодомах на фестивальных площадках "Московских сезонов" можно будет погрузиться в магию кино и театра, познакомиться с творческими профессиями и попробовать себя в разных ролях.

На мастер-классах расскажут, как делают кинохлопушку и пластилиновый мультфильм, как снимать короткие видео и немое кино, а также раскроют особенности ток-шоу и летних этюдов. Площадки работают на площади Славы, на улице Городецкой и на улице Перерве.

Также 4 и 5 июля на площадках "Московских сезонов" на улицах Хачатуряна и Авиационной пройдут встречи в летних мастерских. Гости освоят основы выжигания и росписи по дереву, познакомятся с работами известных художников и создадут собственные картины.

Ранее сообщалось, что в "Есенин-центре" и Доме-музее С. А. Есенина пройдут мастер-классы для детей и взрослых. На одном из них можно будет расписать деревянную лошадку-качалку. На другом – расписать декоративную фарфоровую тарелочку диаметром 12,5 сантиметра.