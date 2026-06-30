ВДНХ приглашает на фестиваль "Моспитомец" 11 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москвичей и гостей столицы пригласили на фестиваль "Моспитомец", в ходе которого пройдут лекции и мастер-классы проекта "Школа ответственного хозяина". Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

Мероприятие пройдет в субботу, 11 июля, с 11:00 до 18:00 рядом с Музеем городского хозяйства Москвы на ВДНХ, павильон № 5.

Лекции

Программа стартует с видеодневников городских приютов. В них покажут будни собак и кошек, которые ищут дом, – их первые прогулки, игры, занятия с волонтерами, забавные привычки и трогательные моменты.

В 12:00 кинолог Пожарно-спасательного центра Москвы вместе со своим четвероногим напарником расскажет о подготовке служебных собак к поисково-спасательной работе и продемонстрирует выполнение отдельных команд.

В 13:00 эксперт российского бренда кормов "Бадди и Сол" прочтет лекцию "Здоровье начинается с миски". Речь пойдет о правильном питании домашних животных.

В 14:00 команда проекта "Пет Квиз" проведет тематический квиз. Участники смогут проверить, насколько хорошо разбираются в вопросах содержания питомцев.

В 15:00 волонтер приюта для безнадзорных животных Западного административного округа, специалист по питанию плотоядных и автор благотворительного проекта "Адопт Эдалт Дог. Возьми взрослую собаку" Эльвира Шалтумаева расскажет, какие опасности могут грозить питомцам на улице и как не допустить типичных ошибок во время прогулок.

В 16:00 куратор с более чем 17-летним опытом помощи животным, автор проектов "Помогаю помогать" и "Хвостиндер" Мария Пепелева прочитает лекцию "Не допрос, а забота: зачем волонтеры задают столько вопросов перед пристройством". В 17:00 она же выступит с лекцией "Кошка и лоток: как приучить, что делать с промахами и какой наполнитель выбрать".

Мастер-классы

С 11:00 до 16:00 специалисты ГБУ "Доринвест" познакомят посетителей с животными из городских приютов и будут дарить детям фигурки собак, скрученные из воздушных шаров.

С 11:00 до 12:30 сотрудники ГБУ "Московский аналитический центр в сфере городского хозяйства" научат делать фенечки с подвесками в виде животных и адресники для питомцев. А до 14:00 специалист ГБУ "Доринвест" Софья Шишкина проведет мастер-класс по складыванию мордочек собак и кошек в технике оригами.

С 14:00 до 16:00 представители сети зоомагазинов "Четыре лапы" предложат гостям украсить значки стразами и сплести аксессуары из прочного шнура – паракорда. До 17:00 сотрудники Музея городского хозяйства Москвы помогут создать гирлянду с мордочками животных, а с 17:00 до 18:00 пройдет марафон по сбору пазлов с изображениями собак и кошек.

Знакомство с животными

На протяжении всего дня рядом с музеем будет работать выставка-пристройство животных из приютов столицы. С 11:00 до 18:00 посетители смогут пообщаться с собаками и кошками, готовыми переехать в новые семьи.

Все животные привиты, чипированы и социализированы. Волонтеры и сотрудники приютов расскажут о характере питомцев, помогут наладить контакт, проведут собеседование с потенциальными хозяевами и оформят договор ответственного содержания.

Тем, кто хочет познакомиться с подопечными приютов, не представленными на выставке, предложат печатные каталоги с фото собак и кошек. На страницах будут QR-коды, ведущие на анкеты животных в сервисе "Моспитомец" на портале mos.ru. Там можно изучить информацию о питомце и записаться на встречу с ним. Проект организуют комплекс городского хозяйства Москвы и департамент информационных технологий столицы.

Также в рамках фестиваля пройдет благотворительная акция "Будка желаний". Посетители смогут принести подарки для обитателей городских приютов и исполнить их маленькие мечты.

Ранее новый дом на выставке-пристройстве "Пушистый хвост" в парке "Сокольники" нашли 12 животных из приютов. Хозяев обрели 8 кошек и 4 собаки. При этом 9 питомцев отправились в новые семьи прямо с выставки.