"Мосбилет" приглашает посетить мастер-классы в Музее Сергея Есенина

Фото: портал мэра и правительства Москвы

"Мосбилет" приглашает москвичей и гостей столицы посетить мастер-классы для детей и взрослых в Московском государственном музее С. А. Есенина, подведомственном столичному департаменту культуры. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

Гостей ждут в "Есенин-центре" и Доме-музее С. А. Есенина. Для участия не требуется предварительная подготовка – ведущие помогут на каждом этапе работы, а все нужные материалы предоставит музей.

Например, в "Есенин-центре" можно акриловыми красками расписать деревянную лошадку-качалку. В процессе работы участники осваивают основы композиции и сочетания цветов, а в результате получают авторский предмет декора или памятный сувенир.

Также в центре проходят мастер-классы по росписи фарфора. Гостям предлагают создать рисунок на фарфоровой тарелке. Участники знакомятся с акриловыми красками, учатся пользоваться копировальной бумагой и осваивают приемы работы с гладкой поверхностью.

Кроме того, можно расписать декоративную фарфоровую тарелочку диаметром 12,5 сантиметра. Гости под руководством специалиста создадут гармоничные композиции и упакуют готовое изделие в коробку, чтобы его можно было подарить.

Тем, кто хочет поработать с фетром, предлагают сшить кошелек для мелочи. На занятии в Доме-музее С. А. Есенина участники освоят основы ручного шитья, познакомятся с техникой петельного стежка и научатся выстраивать форму изделия.

Также можно будет создать авторскую брошь. На этом мастер-классе гости смогут освоить технику невидимой нити и принципы работы с жесткой основой.

Любители текстильного искусства смогут принять участие в мастер-классе по набойке на сервировочной салфетке. С помощью деревянных штампов на хлопке или льне создают уникальный орнамент, а готовое изделие упаковывают как подарок.

Еще одно занятие – роспись свечи. Гости познакомятся с основами декоративной росписи и особенностями работы с акриловыми красками на нестандартной поверхности. При этом на мастер-классе можно разработать собственный орнамент.

Кроме того, в "Есенин-центре" пройдет мастер-класс "Гравюра на пластике". Участники процарапывают рисунок на пластиковой основе, работая в технике сухой иглы, а затем заполняют его краской и с помощью специального станка переносят на бумагу. В итоге каждый создает 5 авторских открыток формата А5.

На занятии "Мраморная бумага. Искусство облаков" под руководством художника-графика гости знакомятся с историей техники мраморирования и создают неповторимые узоры, используя воду и специальные краски. Получившиеся листы можно применять для изготовления открыток, закладок или декоративных элементов.

Благодаря мастер-классам в Московском государственном музее С. А. Есенина можно не только освоить художественные техники, но и провести время в атмосфере творчества и вдохновения.

"Мосбилет" – официальный сервис на портале mos.ru, где можно без комиссии купить билеты в театры, музеи, концертные залы и другие учреждения.

Ранее сообщалось, что мастер-классы и шоу ждут гостей Московского фестиваля танцев в парке искусств "Музеон" 11 июля. На территории площадки с 12:00 до 21:00 будут открыты 4 танцевальные площадки, где можно будет познакомиться с разными направлениями – от вальса до хип-хопа и джаз-фанка.