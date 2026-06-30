Росздравнадзор призвал аптеки усилить контроль за хранением лекарств из-за жары

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Росздравнадзор призвал аптечные и медицинские организации соблюдать температурный режим при хранении и перевозке лекарств на фоне аномальной жары. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

В службе рекомендовали обратить особое внимание на поддержание необходимой температуры в больницах, поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и торговых залах аптек. Также необходимо соблюдать правила хранения термолабильных препаратов и лекарств, которые должны находиться в сухом месте.

"Нарушение правил хранения лекарств может привести к снижению их терапевтических свойств и причинить вред жизни и здоровью граждан", – подчеркнули в Росздравнадзоре.

Ведомство также рекомендовало руководителям аптечных и медицинских организаций усилить внутренний контроль за температурным режимом, обеспечить кондиционирование помещений, а при перебоях с электроснабжением использовать дополнительные меры для сохранности препаратов, в том числе резервные генераторы.

Ранее синоптики предупредили, что субтропический гребень, из-за которого в Европе возникла аномальная жара, в начале июля затронет и центральные регионы России. В частности, сильная жара ожидается в Москве 1 и 2 июля. В эти дни максимальная температура воздуха составит 30–31 градус. Кроме того, 4 и 5 июля ожидаются грозовые дожди.